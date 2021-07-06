Kongredeki konuşmasında İslam dini için 'barbarlık' dedi! Yeniden Refah'tan Fransız Le Pen'e sert tepki

Yazılı bir açıklama yapan Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, Fransa'da Ulusal Birlik Partisi (RN) Genel Başkanlığı'na yeniden seçilen Le Pen'e, konuşma yaptığı parti kongresinde İslam'ı 'barbarlık' olarak niteleyen sözlerinden dolayı tepki gösterdi. Bekin, "Türkiye gibi ülkelere insan hakları konusunda ders vermeye çalışan Avrupa’nın, hangi değerleri savunduğu ve neyi temsil ettiği ırkçı Le Pen’in konuşmasında bir kez daha ortaya çıkmış oldu." dedi.

'Avrupa'da yaşayan 23 milyon Müslüman nüfusu tehlike olarak görüyorlar!'

Doğan Bekin, Le Pen'in, 'Siyasi tartışmayı kendi düzeyine, bir toplum ve hatta uygarlık seçimi düzeyine yerleştirmeliyiz. Düşmanı belirleyip onunla savaşmaya cesaret eden bir Fransa mı, yoksa İslamcı ideolojiye ve onun barbarlığına boyun eğmeyi kabul eden bir Fransa mı istiyoruz?' şeklindeki haddi aşan sözlerine, "İslam’ı ‘barbarlık’ olarak betimleyip, İslamofobi üzerinden Fransa’da oy devşirmeye çalışan ırkçı Le Pen’in, Avrupa’da yaşamakta olan yaklaşık 23 milyon Müslüman nüfusunu potansiyel tehlike olarak göstermeye çalışmasının arka planının artık ortaya konması gerekmektedir. EUMC (Avrupa Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığı İzleme Merkezi) raporlarına da yansıdığı üzere Le Pen’in partisi gibi ultra ırkçı partilerin İslamofobi söylemini politikalarının ana gündem maddesi yaparak oy oranlarını yükseltme çabası içerisinde oldukları artık gözden kaçmamaktadır." diyerek cevap verdi.

'Yabancı düşmanlığı eğilimine de dönüşür'

Batı'nın İslamofobi söylemleri ile bir yere varamayacağını belirten Bekin, "Bu tutum, kriz içerisinde yeni krizlerin ortaya çıkmasına neden olabilir. Öyle ki, İslam dini ile Müslümanların Avrupa’da yerleşik ırkçı partilerin ana hedefi haline getirilmeye çalışılması ister istemez yabancı düşmanlığı eğilimini en tehlikeli düzeye taşımaktadır. Özellikle 11 Eylül 2001 tarihinden itibaren Avrupa’da hızla yayılma eğilimine giren İslamofobi anlayışı ve politikalarının, artık içinden çıkılmaz girift bir yapıya bürünmüş olduğunu endişeyle izlemek mümkündür." dedi.

'İleride daha büyük kırılmalara neden olabilir'

"Türkiye gibi ülkelere insan hakları konusunda ders vermeye çalışan Avrupa’nın, artık hangi değerleri savunduğu ve neyi temsil ettiği Le Pen’in konuşmasında bir kez daha ortaya çıkmış oldu." diyen Doğan Bekin, "Bu bağlamda, Fransa’nın ırkçı ve ötekileştirici dil ile iğdiş edilen sözde cari özgürlük, adalet ve eşitlik kavramları, son yıllarda sıkça uygulanmakta olan İslamofobi anlayışlı söylem ve politikalarla ikiyüzlülüğün ifadesi olarak ortaya çıkan mitolojik Janus ile özdeş hale gelmiştir. Marine Le Pen gibi ırkçı ve yabancı düşmanı politikacıların ortaya koyduğu dışlayıcı ve ötekileştirici retoriğin belirleyici rolünün son derece vahim olduğunu ve endişe verici gelişmelere neden olabileceğini ifade etmek isteriz. Sonuç olarak, bu tehlikeli sürecin ileride daha büyük kırılmalara neden olabileceği düşüncesinden hareketle bu ve benzeri tehlikeli retorikleri şiddetle ret ettiğimizi açıkça beyan ediyoruz." ifadelerini kullandı.