0553 313 94 23
impression

Kongo'da sıtma tedavisi gören 30 çocuk eboladan öldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki (KDC) ruhsatsız sağlık merkezlerinde ebola hastalarıyla bir arada tedavi gören sıtma hastası 30 çocuk ebola nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

29 Ekim 2018 Pazartesi 20:07
Kongo'da sıtma tedavisi gören 30 çocuk eboladan öldü

KDC Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamaya göre, Ebola hastalarının tedavi gördüğü kaçak sağlık merkezlerine sıtma tedavisi için gelen çok sayıda çocuk, ebola hastalarından virüs kaptı.

Virüsü kapan çocuklardan 30'u hayatını kaybetti. Sağlık hizmetlerinin yetersiz olması nedeniyle ülkede kaçak sağlık hizmeti veren birçok merdiven altı kuruluş bulunuyor. Öte yandan ülkenin doğusu iki aydan fazladır ebola salgınıyla mücadele ediyor. KDC'nin Kuzey Kivu eyaletinde başlayan, ardından Ituri eyaletine yayılan salgında virüsü taşıyan 232 kişiden 135'i hayatını kaybetti. Virüsü kaptıktan sonra iyileşenlerin sayısı ise 70 oldu. 

Bu arada, benzer belirtiler gösteren ancak ebola virüsünden kaynaklandığı kesinleşmeyen 35 ölümlü vaka daha bulunuyor. Bahsi geçen kişiler otopsi yapılmadan defnedildiği için kesin ölüm nedenleri tespit edilemiyor.

Bölgede 8 Ağustos'ta başlatılan kampanya kapsamında 23 bin 691 kişiye aşı yapıldı.

 

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 20:07
  1. Kongo Demokratik Cumhuriyeti
  2. ebola

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Pratik temizlikte sirke gibisi yok
    1. Pratik temizlikte sirke gibisi yok
    2. New York Times'ta İstanbul Havalimanı..
    3. "Akşam yatıp sabah kanser olunmaz"
    4. Kongo'da sıtma tedavisi gören 30 çocuk..
    5. ABD'de şüpheli paket alarmı
    6. Bebeğin vebali annede
    7. Rusya'dan tehdit gibi açıklama:..
    8. Bu mantara da dikkat etmelisiniz
    9. İstanbul 3. havalimanının ismi ne oldu?
    10. İngiliz bakandan dikkat çeken İstanbul..
    11. Folik asitle girilen kritik sınav
    12. Bedenimiz sürekli 15 uyarı yapıyor
    13. Beşiktaş-Rizespor maçında forma..
    14. Otobüs şoföründen ilginç savunma:..
    15. Bulmaca çözmeyi hafife almayın
    16. Üniversite kampüsünde şüpheli paket..
    17. Parkinson yavaş yavaş ilerliyor..
    18. Cami avlusunda vakit namazını beklemek..
    19. CTE Gardiyan İKM alım sonuçları
    20. Trump açık açık tehdit etti! "Ordumuz..
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?

    Günün Karikatürü

    28 Ekim 2018
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    3. Havalimanı'nın ismi belli oldu mu?
    3. Havalimanı'nın ismi belli oldu mu?