  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kongo’da sel: 25 ölü, 45 yaralı

Kongo’nun doğusunda bulunan Güney Kivu bölgesinde aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen selde 25 kişi hayatını kaybederken, 45 kişi yaralandı.

2020-04-18 22:34:57 -
Kongo’da sel: 25 ölü, 45 yaralı

Kongo’nun doğusunda bulunan Güney Kivu bölgesinde aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen selde 25 kişi hayatını kaybederken, 45 kişi yaralandı.


Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin doğusunda bulunan Güney Kivu bölgesinde dün aşırı yağışlar nedeni ile meydana gelen sel felaketinde 25 kişi hayatını kaybederken, 45 kişi yaralandı. Güney Kivu Valisi Theo Kasi, yaptığı açıklamada yaşanan sel felaketi nedeni ile 3 bin 500 evin kullanılamaz hale geldiğini, Tanganyika Gölü ve Mulongwe Nehri’nin sularının yükselmesi nedeni ile bölgede yaşayan 77 bin 790 kişinin ise evlerini terk ettiğini açıkladı. Vali, selde kaybolan kişilerin görevliler tarafından aramaya devam edildiğini bildirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Audi Q5
Satılık 2011 model Audi Q5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı