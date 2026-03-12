Kongo'da maden faciası: Kobalt ocağında 12 işçi can verdi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin güneydoğusunda, maden rezervlerinin merkezi sayılan Lualaba ve Haut-Katanga eyaletleri sınırındaki "Safi" maden ocağında trajedi yaşandı. Kobalt çıkarımı yapan işçilerin çalıştığı sırada, ocağın üzerindeki dev kum kütlesi büyük bir gürültüyle çöktü.

YAĞIŞLAR ZEMİNİ ZAYIFLATTI

Olayın ardından başlatılan çalışmalarda 12 işçinin cansız bedenine ulaşıldı. İlk belirlemelere göre, bölgede günlerdir süren şiddetli yağışların maden sahasındaki toprağı yumuşatarak göçüğe davetiye çıkardığı üzerinde duruluyor. Maden sahasında halen göçük altında kalanların olabileceği ihtimaliyle arama çalışmaları devam ediyor.

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR: DENETİMSİZLİK ÖLÜM GETİRİYOR

Dünyanın en zengin yer altı kaynaklarına sahip ülkelerinden biri olan Kongo'da, madenlerin büyük bir kısmının denetimsiz ve güvenlik altyapısından yoksun olması bu tür faciaları sıradanlaştırıyor. Daha 3 Mart 2026'da Rubaya bölgesinde meydana gelen dev heyelanda 200'den fazla madenci hayatını kaybetmişti. Kakanda'daki bu son facia, ülkedeki maden güvenliği krizini bir kez daha dünya gündemine taşıdı.