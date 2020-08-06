  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yerli halklar arasında çatışmada 11 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-08-06 22:46:20 -
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yerli halklar arasında çatışmada 11 kişi öldü

ANKARA (AA) - Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Kasai ve Merkez Kasai bölgelerinde yaşayan yerliler arasında çıkan çatışmada 11 kişinin hayatını kaybettiği, 32 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ulusal Basındaki haberlerde, çatışmada 341 evin ateşe verildiği bilgisi de yer aldı.

Kasai ve Merkez Kasai eyaletleri arasında tartışmalı bölge Baküakenge'nin kontrolünü sağlamak için Lubaphone ile Küba kabileleri arasında uzun süredir çatışmalar devam ediyor.

KDC hükümet ve sivil topum kuruluşları, bölgedeki iki büyük kabile arasındaki çatışmaları bitirmek için diyalog sürecini başlattı ise de başarılı olamadı.

Bölgedeki yerli halklar zaman zaman güvenlik güçleri ile de çatışmalara giriyor.

BM verilerine göre, Kasai bölgesinde 2016-2017 yıllarında ordu güçleri ile Kamuina Nsapu milisleri arasında çıkan çatışmalarda en az 3 bin kişi yaşamını yitirdi.

Şiddet olayları nedeniyle bir milyondan fazla kişi göç etmek zorunda kaldığı belirtiliyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Deprem beklenen ili açıkladı: Her an...
Gündem

Deprem beklenen ili açıkladı: Her an...

Jeoloji Mühendisleri Odası Kahramanmaraş İl Temsilcisi Mehmet Kuruçay, Doğu Anadolu fay hattı üzerinde yer alan Kahramanmaraş’ın, Sivrice ve..
Hintli kadın defnedildikten 6 gün sonra ortaya çıktı
Dünya

Hintli kadın defnedildikten 6 gün sonra ortaya çıktı

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde defnedilen bir kadın 6 gün sonra 'Ben hayattayım' diyerek ortaya çıktı.
Süleyman Soylu'dan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması
Gündem

Süleyman Soylu'dan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla gerçekleştirilen Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler kapsamında A..
Satılık 2011 model Volkswagen Polo
Satılık 2011 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı