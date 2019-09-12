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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde tren kazası: 50 ölü

12 Eylül 2019 Perşembe 14:51
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde tren kazası: 50 ölü

DAKAR (AA) - Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin güneydoğusundaki Tanganyika Gölü yakınlarında meydana gelen tren kazasında en az 50 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

İnsani İşler Bakanı Steve Mbikayi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tanganyika eyaletindeki Mayibaridi kenti yakınlarında bir trenin yerel saatle gece saat 03.00 sıralarında raydan çıkarak devrildiği belirtti.

İlk belirlemelere göre, kazada en az 50 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını ifade eden Bakan Mbikayi, kazada ölenlerin ailelerine başsağlığı ve yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ülkede mart ayında bir ay içerisinde 3 kargo treni kazası meydana gelmişti.

KDC'de, eskimiş raylar ve trenlerin kullanıldığı demiryolu ulaşımındaki kazalar ciddi can kayıplarına yol açıyor.



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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 14:51
  1. Kongo Demokratik Cumhuriyeti
  2. tren kazası

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