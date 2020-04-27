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Aktüel

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde son Ebola hastası hastaneden kaçtı

2020-04-27 16:05:14 -
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde son Ebola hastası hastaneden kaçtı

ANKARA (AA) - Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC), Ebola salgınının son bulduğunu ilan etmeye hazırlanırken son hastanın hastaneden kaçtığı bildirildi.

Okapi radyosunun haberine göre, ülkedeki son iki hastadan biri hafta sonu tedavi gördüğü Beni Ebola Tedavi Merkezi'nden taburcu edildi, diğer hasta ise firar etti.

Beni Belediye Başkan Yardımcısı Modeste Bakwanamaha, hadiseyi doğrularken, kaçan hastanın 13 Nisan’da Ebola tanısı konan 7 yaşındaki bir kız çocuğu olduğunu belirtti.

- Binlerce can aldı

Ülkenin doğusunda Ağustos 2018'de başlayan son Ebola salgınında, şu ana kadar 3 bin 314 vaka görüldü, 2 bin 25 kişi yaşamını yitirdi.

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı. KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de, 2014-2017'de görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.

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