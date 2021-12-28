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Dünya Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde onlarca isyancı öldürüldü
Dünya

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde onlarca isyancı öldürüldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin Ituri eyaletinde düzenlenen operasyonlarda 39 isyancı öldürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-12-28 18:31:00 -
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde onlarca isyancı öldürüldü

Ulusal basındaki haberlere göre, çatışmaların devam ettiği eyalette bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 39 isyancı öldürüldü, birçok isyancı ağır yaralandı.

Etkisiz hale getirilenlerin 8’inin Demokratik İttifak Güçleri (ADF), 31’inin ise Kongo'nun Kalkınması İttifakı (CODECO) adlı isyancı gruplara üye olduğu belirtildi.

Uzun süredir çatışmaların yaşandığı bölgede, KDC ve Uganda ordusu 30 Kasım’dan bu yana isyancılara karşı ortak operasyonlar yürütüyor.

Ülkenin doğusunda faaliyet gösteren isyancıların saldırılarında 2014'ten bu yana en az 7 bin sivilin öldüğü tahmin ediliyor.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalara sahne oluyor.

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