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Aktüel Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde kızamık salgını sona erdi
Aktüel

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde kızamık salgını sona erdi

Yeniakit Publisher
2020-08-25 18:18:13 -
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde kızamık salgını sona erdi

ANKARA (AA) - Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 7 binden fazla çocuğun ölümüne sebep olan kızamık salgınının sona erdiği ilan edildi.

Sağlık Bakanı Eteni Longondo düzenlediği basın toplantısında, kızamık salgınının sona erdiğini duyurdu.

Salgın nedeniyle 7 binden fazla çocuğun hayatını kaybettiğini belirten Longonda, 1 aydır yeni vakalara rastlanmadığını bildirdi.

Ülkenin birçok şehrine yayılan salgından en çok Sankuru, Kasaï, Güney Ubangi, Kasai, Kwilu ve başkent Kinshasa şehirleri etkilenmişti.

- KDC 10'uncu dalga ebola salgınının 25 Haziran’da sona erdiğini ilan etmişti

KDC'nin doğusunda 2018’de ortaya çıkan 10’uncu dalga ebola salgınının 25 Haziran’da sona erdiği ilan edilmişti.

Kuzey Kivu, Ituri ve Güney Kivu eyaletlerinde ortaya çıkan 10'uncu dalga salgında 3 bin 470 vaka görüldü, 2 bin 277 kişi yaşamını yitirdi.

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