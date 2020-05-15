Kongo Demokratik Cumhuriyeti Ebola salgınının bitiş ilanına hazırlanıyor

ANKARA (AA) - Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC), Ebola salgınının son bulduğunu ilan etmek için 42 gün sürecek olan geri sayımı başlattı.



Kuzey Kivu Bölgesi Sağlık Bakanı Dr Moise Kakule Kanyere, ülkedeki son hastanın tedavi gördüğü Beni vilayetindeki Ebola Tedavi Merkezi'nden taburcu edilmesinin ardından, salgının son bulduğunu ilan edebilmeleri için 42 gün sürecek geri sayımı başlattıklarını açıkladı.



Geri sayım tedavi merkezinden haftalar önce kaçan bir Ebola vakasına rağmen sürdürülecek.



- Ülkede Ebola binlerce kişinin hayatına mal oldu

KDC’nin doğusunda Ağustos 2018'de başlayan son Ebola salgınında, şu ana kadar 3 bin 314 vaka görüldü, 2 bin 25 kişi yaşamını yitirdi.

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı. KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.



Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017'de görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.