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Spor Konferans Ligi'nde Bodo/Glimt rüzgarı esiyor!
Spor

Konferans Ligi'nde Bodo/Glimt rüzgarı esiyor!

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin flaş takımlarından Bodo/Glimt, Celtic'i deplasmanda 3-1 yenerek tur avantajını kaptı.

Yeniakit Publisher
2022-02-18 02:23:00 -
Konferans Ligi'nde Bodo/Glimt rüzgarı esiyor!

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçında İskoç ekibi Celtic, Norveç temsilcisi Bodo Glimt'i konuk etti.

Turnuvanın grup etabını Roma'nın bir puan gerisinde 12 puanla ikinci bitiren Bodo/Glimt, İtalyan ekibini 6-1 mağlup etmiş ve bu sonuç Avrupa'da ses getirmişti.

Son 16 yolunda Celtic'e konuk olan Norveç ekibi rakibini deplasmanda 3-1 yenerek rövanş için büyük avantaj elde etti.

Bodo/Glimt'e galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Runar Espejord, 55. dakikada Amahl Pellegrino ve 81. dakikada Hugo Vetlesen kaydetti. Celtic'in tek golü ise 79. dakikada Daizen Maeda'dan geldi.

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