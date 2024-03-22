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Gündem KONDA ve Go-For'dan Demirtaş ve Kavala güzellemesi!
Gündem

KONDA ve Go-For'dan Demirtaş ve Kavala güzellemesi!

Yeniakit Publisher
2024-03-22 03:28:00 -
KONDA ve Go-For'dan Demirtaş ve Kavala güzellemesi!

KONDA ve Go-For adlı araştırma şirketleri terör tutuklusu Selahattin Demirtaş ile Gezi finansörü Osman Kavala'yı güzelledi.

İki anket şirketinin işbirliğinde gerçekleştirilen araştırma sonuçları, DEM'in ittifak ortağı CHP'ye yakın medyaya servis edildi.

Açıklanan sözde anket sonuçlarıyla Demirtaş ve Kavala güzellemesi yapıldı.

GoFor ve KONDA'nın servis ettiği sözde araştırmaya, “Gençlerin Politik Tercihleri Araştırması 2024” adı verildi.

Araştırma şirketlerinin açıkladığı sözde verilerde, gençlerin yüzde 26'sının terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'ın tutuklu olmasını "haksız ve yanlış" bulduğu belirtildi.

Öte yandan sözde araştırmaya katılan gençlerin yüzde 28’inin de Gezi finansörü Kavala'yı desteklediği ve cezaevinde olmasını "haksız" buldukları aktarıldı.
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