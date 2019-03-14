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Konaklama sektöründe istihdam artışı hedefleniyor

TÜROB’un açıklamasına göre 3 milyar 50 milyon TL harcanarak tamamlanacak olan yeni yatırımlar sonrasında sektöre 8 bin 303 yeni ek istihdam sağlanacak.

14 Mart 2019 Perşembe 10:45
Konaklama sektöründe istihdam artışı hedefleniyor

TÜROB’un açıklamasına göre 2018 yılında ‘Teşvik Belgesi’ alan 167 yeni otel projesi ile toplamda 3 milyar 50 milyon TL harcanarak tamamlanacak olan yeni yatırımlar sonrasında sektöre 8 bin 303 yeni ek istihdam sağlanacak.



Turizmde sıkıntılı geçen iki yılın ardından 2018 yılının başından itibaren başlayan yükseliş trendi konaklama sektörü yatırımlarına da yansıdı. Türkiye Otelciler Birliği’nin (TÜROB) Ticaret Bakanlığı tarafından verilen ‘Yatırım Teşvik Belgeleri’ne ilişkin verilerden hareketle hazırladığı rapora göre; 2018 yılında ülke genelinde toplamda 49 ilde toplam 28 bin 661 yataklı 167 yeni otel projesi ‘Teşvik Belgesi’ aldı. Toplamda 3 milyar 50 milyon TL harcanarak tamamlanacak olan yeni yatırımlar sonrasında sektöre 8 bin 303 yeni ek istihdam sağlanacak.



2017 yılında 56 ilde toplam 33 bin 259 yataklı 192 yeni otel projesi için 3 milyar 29 milyon TL tutarında teşvik belgesi alınmıştı. Buna göre yeni proje sayısında yüzde 13 gerileme meydana gelirken, TL bazında yatırım tutarı hafif artışla yüzde 0.6 oranında yükseldi. Öte yandan son beş yıl dikkate alındığında yatak kapasitesinde yüzde 60’ın üzerinde bir düşüş yaşanırken, artan yatak başı maliyet miktarı ile yatırım tutarında yüzde 63 artış gözlendi.

 

Trabzon’a akın sürüyor



İstanbul, konaklama yatırımları açısından cazibesini sürdürdü ve proje sayısı açısından 22 otel ile 2018 yılında en fazla otel yatırım teşviği alan il oldu. Antalya 17 otel ile ikinci, Trabzon ve Muğla 14’er otel ile üçüncü, İzmir 8 otel ile dördüncü, Van 6 otel ile beşinci sırada yer aldı.



2016 ve 2017 yıllarında yatırımlarda öne çıkan Trabzon’da 2018 yılında da yatırım atağının artarak devam etti. Trabzon’da toplam 1.353 yataklı 14 otel yatırımı için teşvik alınırken, Arap turistlerin yoğun ilgi gösterdiği bölgede yatırımlar Trabzon ile sınırlı kalmadı ve Karadeniz Bölgesi’nin geneline yayıldı. Samsun’da 5, Rize’de 4, Giresun’da 3, Ordu’da 3, Artvin’de 2, Amasya’da 1 otel yatırımı devreye girdi. Karadeniz’le birlikte Anadolu’nun diğer illerinde de yeni tesis yatırımlarındaki canlanma eğilimi devam etti.



Sayıda 3 yıldız, kapasitede 5 yıldız

 

2018 yıl sonunda Teşvik belgesi alan oteller içerisinde 3 yıldızlı oteller toplam 89 otel ile ilk sırayı alırken, kapasite bakımından 9 bin 912 yatak ile 5 yıldızlı oteller ilk sırada yer aldı. 38 oteli kapsayan 4 yıldızlıların yatak kapasitesi ise 8 bin 591 olacak. 2018 yılında ayrıca toplam bin 117 yataklı 15 butik otel projesi teşviğe bağlandı.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 10:45
  1. Van
  2. Trabzon
  3. Samsun
  4. Rize
  5. Ordu
  6. Muğla
  7. İzmir
  8. İstanbul
  9. Giresun
  10. Artvin
  11. Antalya
  12. Amasya
  13. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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