Konakcı Hoca'dan İslam'ı hedef alanlara anladıkları dilden cevap!

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Halil Konakcı Hoca, ezber bozan açıklamalarda bulundu.

Bir Müslümanın sesinin haksızlık karşısında yüksek çıkması gerektiğini vurgulayan Konakcı Hoca, İslami değerleri hedef alanlara anlayacakları dilden cevap verdi.

"Her türlü hakareti edecek, aşağılayacak hatta vahşice tehdit edecekler bir de utanmadan bizlere üslup dersi verecekler." diyen Konakcı Hoca, "Siz alıştınız Müslümanların ezik ve sessiz olmasına. Ama o iş bitti. Artık sizin anladığınız dilden konuşuyoruz ve konuşmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Halil Konakcı Hoca, sözlerini şöyle tamamladı: Müslüman ezik olmaz.

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