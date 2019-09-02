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Konak, Türkiye’yi gururla temsil etti

Konak Belediyesi Halkoyunları Topluluğu,9-16 Ağustos tarihleri arasında Sırbistan’da düzenlenen uluslararası folklor festivali ‘Srem Folk Fest’te Türkiye’yi temsil etti.

02 Eylül 2019 Pazartesi 16:32
Konak, Türkiye’yi gururla temsil etti

Konak Belediyesi Halkoyunları Topluluğu,9-16 Ağustos tarihleri arasında Sırbistan’da düzenlenen uluslararası folklor festivali ‘Srem Folk Fest’te Türkiye’yi temsil etti. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "Ülkemizi ve değerlerimizi başarıyla temsil eden Konak Belediyesi Halkoyunları Topluluğuyla gurur duyduk" dedi.



Uluslararası Folklor Festivalleri ve Halk Sanatları Örgütleri Konseyi’nin (CIOFF) bir organizasyonu olan ‘Srem Folk Fest’te Konak Belediyesi Halkoyunları Topluluğu hem kostümleriyle hem de performanslarıyla büyük beğeni topladı. Bu yıl 16’ıncısı düzenlenen ve Sırbistan’ın Voyvodina özerk bölgesinde yer alan Sremska Mitrovica şehrinde gerçekleştirilen festivale dört kıtadan toplam 16 ülke katıldı. Festivalde dört ayrı performans sergileyen Konak Belediyesi halk oyunları ekibi, Artvin, Kafkas ve Fethiye yöreleri ile seyirlik oyunlardan; Aşuk ile Maşuk ve kültürümüzün bir parçası olan semazen ritüelini sergiledi.



Festivalde en çok ilgi gören ekiplerin başında gelen Konak Belediyesi Halkoyunları Topluluğu’nu makamında ağırlayan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, ekibi başarılarından dolayı tebrik etti. Türkiye’yi, İzmir’i ve İzmir’in kalbi Konak’ı dünya çapında bir organizasyonda temsil etmenin çok önemli olduğunu söyleyen Batur, "Başarılarınıza başarı katmak için destek olarak elimizden geleni yapmaya hazırız. Öncelikle bilen bilmeyen herkesin bu başarılı ekibin performansını görmesi için etkinlikler düzenleyerek, halkla daha çok bir araya gelmesini sağlayacağız. Bu güzel ekibi, eşsiz çalışmalarını ve görsel şöleni herkesin mutlaka görmesi lazım. Dört kıtayı bir araya getiren bu büyük etkinlikte ülkemizi ve belediyemizi başarıyla temsil eden topluluğumuzun eğitmeni Serhat Ekinci ve ekibini bir kez daha tebrik ediyorum. Ülkemizi ve değerlerimizi başarıyla temsil eden Konak Belediyesi Halkoyunları Topluluğumuzla gurur duyuyoruz” diye konuştu.



5 yıl aradan sonra festival heyecanı


2005 yılından bu yana Konak Belediyesi Halkoyunları Topluluğu’nun yurt içi ve yurt dışında katıldığı pek çok festival ve yarışmada çeşitli dereceler alarak Türkiye’yi, İzmir’i ve Konak Belediyesini başarıyla temsil ettiğini söyleyen Serhat Ekinci, Srem Folk Fest’e katılacak ülkelerin ekiplerinin, geçmişleri ve geçmiş başarıları göz önüne alınarak festivale davet edildiğini belirtti. Ekinci, “Beş yıl aradan sonra uluslararası bir festivalde tekrar ülkemizi temsil etmek onur, mutluluk ve heyecan vericiydi. Bu çok özel festivalde ülkemizi ve şehrimizi en iyi şekilde temsil etmek için sıkı bir şekilde çalıştık ve bunun da karşılığını aldık. Kostümlerimiz ve performansımız çok beğenildi. Hem katılımcı ülkelerin ekipleri hem de izleyenler tarafından çok güzel övgüler aldık. Bizden desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanımız Abdül Batur’a teşekkürlerimizi sunuyoruz” diyerek mutluluğunu paylaştı.



Dört kıtadan 16 ülke katıldı


Bosna Hersek, Bulgaristan, Mısır, Fransa, Gürcistan, Hırvatistan, Macaristan, Meksika, Kuzey Makedonya, Polonya, Romanya, Rusya, Slovenya, İspanya ve Sırbistan ve Türkiye olmak üzere festivale dört kıtadan 16 ülkeden toplam 20 ekip katıldı. Festival bu yıl, Soyut Kültürel Mirası Koruma Festivali olma özelliği de kazandı. Konak Belediyesi Halkoyunları Topluluğu geçtiğimiz yıllarda da Romanya, Bulgaristan, Sırbistan, Yunanistan’da gerçekleştirilen festival ve yarışmalarda ülkemizi başarıyla temsil etmişti.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 16:32
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