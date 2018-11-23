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Komutan HDP'li vekili böyle susturdu!

HDP Urfa Milletvekili Ayşe Sürücü valiliğin uygun gördüğü yerlerde basın açıklaması yapmayıp kendi istediği yerde açıklama yapmak isteyerek yine bir provokasyona imza attı. HDP'li vekilin sürekli olarak askerlerle sözlü atışmaya girmesi sonrası güvenlik güçlerinin başındaki komutan 'Siz benim vekilim değilsiniz' diyerek HDP'li vekili susturdu.

23 Kasım 2018 Cuma 16:23

Valiliğin uygun gördüğü yerde basın açıklaması yapmayıp kendi istediği yerde açıklama yapmak isteyen HDP Urfa Milletvekili Ayşe Sürücü yine bir provokasyona imza attı.

'Siz benim vekilim değilsiniz'

Sürücü ve yanındaki şahıs sürekli olarak askerlere yönelik sözlü sataşmaları sonrası güvenlik güçlerinin başındaki komutan "Siz benim vekilim değilsiniz" diyerek terör örgütünün siyasi uzantısı HDP'nin vekilini susturdu

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 16:23
  1. HDP Urfa Milletvekili Ayşe Sürücü

YORUM YAZ

  • AHMETAHMET44 dk önce
    iş tebu komutan helal olsun sana
  • Murat Murat 44 dk önce
    Bu hıyarı... eden komutana Selamlar
  • abidinabidin1 sa önce
    siz bizim vekilimiz değilsiniz . siz PKK'nın aşağılık adamlarısınız.
  • MuratMurat1 sa önce
    Helal. Bizim duygularımıza ses olmuşsun komutanım.
  • samsunlusamsunlu1 sa önce
    helal komutanıma tebrikler
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