Komutan HDP'li vekili böyle susturdu!

Valiliğin uygun gördüğü yerde basın açıklaması yapmayıp kendi istediği yerde açıklama yapmak isteyen HDP Urfa Milletvekili Ayşe Sürücü yine bir provokasyona imza attı.

'Siz benim vekilim değilsiniz'

Sürücü ve yanındaki şahıs sürekli olarak askerlere yönelik sözlü sataşmaları sonrası güvenlik güçlerinin başındaki komutan "Siz benim vekilim değilsiniz" diyerek terör örgütünün siyasi uzantısı HDP'nin vekilini susturdu