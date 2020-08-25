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Ekonomi Kömürün yerine rüzgar ve güneş
Ekonomi

Kömürün yerine rüzgar ve güneş

Küresel elektrik talebi yılın ilk yarısında ortalama yüzde 3 azalırken kömür tüketimi de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,3 geriledi. Türkiye, bu dönemde toplam elektrik üretiminin yüzde 13’ünü güneş ve rüzgar enerjisinden karşıladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-25 11:15:00 -
Kömürün yerine rüzgar ve güneş

Londra merkezli bağımsız düşünce kuruluşu Ember tarafından yayımlanan ve ilk altı aylık elektrik üretim verilerini içeren raporuna göre, kömür tüketimindeki bu gerileme 1990’dan bu yana görülen en büyük düşüş olarak kayıtlara geçti. Salgının etkisiyle küresel elektrik talebinin ortalama yüzde 3 düşmesiyle gerçekleşen rekor düşüşte, güneş ve rüzgar gibi temiz enerji kaynaklarının küresel elektrik üretimine daha fazla dahil olması etkili oldu. Kömürden elektrik üretimi azalan ülkeler, aynı dönemde elektrik üretimlerinin yüzde 10’undan fazlasını güneş ve rüzgar enerjisinden karşıladı.

Yılın ilk yarısında, Türkiye toplam elektrik üretiminin yüzde 13’ünü güneş ve rüzgar enerjisinden karşılarken, ABD’de bu oran yüzde 12, Çin, Hindistan, Brezilya ve Japonya’da yüzde 10 olarak kaydedildi. Rapora göre, küresel ısınma seviyesini 1,5-2 derecede tutabilmek için kömür tüketiminin her 10 yılda yüzde 13 düzeyinde azaltılması gerekiyor.  Bu kapsamda, iklim hedeflerine ulaşabilmek için 2030’dan önce kömür tüketiminin yüzde 6’ya düşmesi gerekirken, kömürün yerini güneş ve rüzgar enerjisinin alacağı öngörülüyor.

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