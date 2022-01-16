Kömürlükte yaşayan süresiz nafaka mağdurunun feryadı! '150 yıl yaşasam borcum bitmeyecek'

"Süresiz nafaka" yasası, insanların hayatını karartmaya devam ediyor.

Ankara'da, 2008 yılında boşandığı eşine 11 yıl boyunca nafaka ödeyip, 2 yıldır ödemelere yetişemeyen 2 kız çocuğu babası Kamil Şahin, yaşamını bir binanın kömürlüğünde sürdürüyor. "Süresiz nafaka" mağduru baba, 14 yıl önce boşandığı eşine olan 88 bin liralık borcu için yetkililerden yardım bekliyor.

Dava süreci borcu 18 bin lira!

Ankara’da bir belediyede bahçe düzenleme işçisi olarak çalışan Şahin, 1998 yılında evlendiği eşi ile 10 yıl evli kalıp, şiddetli geçimsizlik nedeni ile 2008 yılında boşandı. Şahin ile eski eşinin boşanma davası 3 yıl sürdü. 2011 yılında sonuçlanan davada, Şahin, aylık ödeyeceği nafaka dışında dava sürecine dönük borçlarından dolayı 18 bin lira nafaka ödemeye mahkum edildi.

2011 yılından beri eski eşine düzenli olarak nafaka ödemeye çalışan Kamil Şahin’in borcu 88 bin liraya ulaştı.

Şahin'in eski eşi, maddi yetersizliklerinden dolayı nafaka borçlarını uzun süredir ödeyemeyen Şahin'e yeniden dava açtı. Mahkeme Şahin’in maaşının dörtte bir kısmına el konulmasına karar verdi.

"Süresiz nafaka" mağduru Kamil Şahin, yaşadığı mağduriyeti şöyle anlattı:

Mahkeme 2008’de boşanmamıza karar verdi. 2011’de nafaka hesabı açıldı. Dava başlayalı 15 yıl oldu. Nafaka bin 155 liradan bin 70 liraya düştü. 10 bin lira maaş alsam da ödeyeceğim para 5 bin lira olacak. Karşı tarafın avukatı beni icraya verdi. Sonra zorla ödemek zorunda kaldım. Kızlarım 18 yaşını geçtikten sonra da nafaka ödemeye devam ettim. Birine 23, diğerine 25 yaşına kadar ödedim. Çocuklarım evlendi şu an torunum var.

Ana para borcum 18 bindi, 88 bin lira oldu. Şu an bu parayı benim maaşımdan kesiyorlar. Faiz üstüne faiz koyuyor, o da tavan yapıyor. Benim borcum bitmiyor. 52 yaşındayım, 150 yaşına kadar yaşasam borç hiç bitmeyecek. Bu durumun nereye kadar devam edeceğini hiç bilmiyorum.