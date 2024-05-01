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Siyaset Komünizm romantizmi buraya kadar! Maçoğlu belediyeye 230 milyon TL'lik borç bıraktı!
Siyaset

Komünizm romantizmi buraya kadar! Maçoğlu belediyeye 230 milyon TL'lik borç bıraktı!

Yeniakit Publisher
2024-05-01 17:04:00 -
Komünizm romantizmi buraya kadar! Maçoğlu belediyeye 230 milyon TL'lik borç bıraktı!

31 Mart seçimleri sonrası göreve gelen Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak, Tunceli Belediyesi'nin borcunu açıkladı.

31 Mart seçimleri sonrası göreve gelen Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak, Tunceli Belediyesi'nin borcunu açıkladı.

Tunceli Belediyesi'nde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi’nde göreve gelen DEM Parti'li yönetim, önceki başkan Fatih Mehmet Maçoğlu’ndan kalan borçları açıkladı

Belediye Başkanı Cevdet Konak, “5 Nisan 2024 tarihi itibariyle belediyemizin toplam borcu 230 milyon 673 bin 692 liradır. Belediyemizin 2023 yılı toplam geliri 188 milyon, toplam gideri 271 milyon lira. Personel giderleri brüt bütçemizin yüzde 84’üne pay almaktadır. Son 5 yıllık süreç içerisinde 145 kişi işe alınmış” dedi.

Fatih Mehmet Maçoğlu, 67 milyon 567 bin 806 lira belediyeyi devralmıştı
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