  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Komünizm parayı buluncaya kadar... Fehriye Erdal'ın yoldaşı Kaftancıoğlu'ndan Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'ya ziyaret
Siyaset

Komünizm parayı buluncaya kadar... Fehriye Erdal'ın yoldaşı Kaftancıoğlu'ndan Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'ya ziyaret

Yeniakit Publisher
2023-09-02 13:38:00 - 2023-09-02 13:39:33
Komünizm parayı buluncaya kadar... Fehriye Erdal'ın yoldaşı Kaftancıoğlu'ndan Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'ya ziyaret

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Dersim Lobisi sorumlusu Özdemir Sabancı'nın katili Fehriye Erdal'ın yoldaşı Kaftancıoğlu, Yunanistan'da deniz kazası geçiren Sosyetik Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'yı İstanbul’da tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti, ailelerine geçmiş olsun dileklerini iletti ve doktorlardan bilgi aldı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Dersim Lobisi sorumlusu Özdemir Sabancı'nın katili Fehriye Erdal'ın yoldaşı Kaftancıoğlu, Yunanistan'da deniz kazası geçiren Sosyetik Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'yı İstanbul’da tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti, ailelerine geçmiş olsun dileklerini iletti ve doktorlardan bilgi aldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi ziyaret için İstanbul'a geldi.

Kılıçdaroğlu, geçen hafta Yunanistan'ın Leros Adası’nda bot kazası geçiren Esas Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ile eşi iş insanı Vuslat Doğan Sabancı'yı Şişli'de tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, Sabancı çiftinin sağlık durumları hakkında doktorlarından bilgi aldı. Sabancı Ailesi'ne geçmiş olsun dileklerinde bulunan Kılıçdaroğlu’na; Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu eşlik etti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına Tanju Özcan karşılık verdi!
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına Tanju Özcan karşılık verdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başıboş sokak köpekleriyle ilgili çağrısına Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan karşılık verdi. Bolu Belediye Meclisi..
Araç sahipleri, yeni otomobil satın almak isteyenler, Opel'den en ucuz teklif: Opel Corsa satış için son rakam paylaşıldı
Ekonomi

Araç sahipleri, yeni otomobil satın almak isteyenler, Opel'den en ucuz teklif: Opel Corsa satış için son rakam paylaşıldı

Sıfır kilometre otomobiller için fiyat açıklandı! Araç satın alma planları yapanları oldukça zor durumda bıraktı. Hatta sıfır kilometre otom..
BM'den Haiti çağrısı gündem olan 'kıyıma' tepkisi: Çocuk, kadın ve tüm insanlığa gelen ölüm tehlikesi!
Dünya

BM'den Haiti çağrısı gündem olan 'kıyıma' tepkisi: Çocuk, kadın ve tüm insanlığa gelen ölüm tehlikesi!

Birleşmiş Milletler (BM)'nin paylaşımı dikkat çekti. Haiti'deki güvenlik durumunun ciddiyetine dikkati çekerek, 'kıyıma' son verilmesi çağrı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23