Komunist Parti: Putin seçimlerde hile yaptı

Rusya'da meclis seçimlerinin oy sayımı devam ediyor.

Sonuçlar açıklandıkça Vladimir Putin'in ülkeyi uzun yıllardır tek başına iktidarla yöneten partisi Birleşik Rusya'nın oy oranlarının hızlı bir yükselişe girmesi üzerine, ikinci sırada yer alan Komünist Parti sayıma hile karıştırıldığını iddia etti.

Daha erken saatlerde açıklanan sonuçlarda Birleşik Rusya yüzde 48,34, Komünist Parti yüzde 20,79 oy oranında görünüyordu.

Sayım sonuçları açıklanmaya devam ettikçe bu oran Birleşik Rusya yüzde 54,20, Komünist Parti yüzde 13,34 olarak değişti. Oyların yüzde 90'ına yakının sayıldığı belirtiliyor.

Sayımda ve sonuçların açıklanmasında hile yapıldığını iddia eden Komünist Parti Moskova bölgesinde birinci parti olduğunu da iddia etti.

Rusya'daki Komünist Parti'nin liderliğinde 1993'ten bu yana Gennady Zyuganov (1944-) bulunuyor. 1995 ve 1999 seçimlerinde birinci parti olan Komünist Parti buna rağmen iktidarda yer alamamıştı. Zyuganov 1996, 2000, 2008 ve 2012 Rusya cumhurbaşkanlığı seçiminde de yarışmıştı. Bu seçimleri ilkinde Boris Yeltsin, ikincisinde Vladimir Putin, üçüncüsünde Dimitri Medvedev, dördüncüsünde Vladimir Putin karşısında kaybetmişti.

Kaynak: Mepa News