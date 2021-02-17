Komünist Başkan'ın kardeşi gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, Didim Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince Çamlık Mahallesi'nde bir ikamette uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine adrese operasyon düzenlendi.

Maçoğlu gözaltına alındı

Operasyonda ikamette bulunan Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun kardeşi olduğu anlaşılan Soner Maçoğlu ile U.A. isimli şahıs yakalandı. Soner Maçoğlu "Uyuşturucu madde ticareti" suçundan gözaltına alınırken, U.A. isimli şahıs hakkında TCK'nın 191 suçundan işlem yapıldı.

Uyuşturucu ele geçirildi

Şahıs Didim Sulh Ceza Hakimliğince güveni kötüye kullanma suçundan aranması sebebiyle gözaltına alındı. Operasyonda 0.66 gram metamfetamin maddesi ile birlikte yakalanan B.A. ve A.B. isimli şahıslar ise serbest bırakıldı. İkamette yapılan aramada 4.71 gram metamfetamin maddesi, 25.48 gram sentetik kannobinoid maddesi, 1 adet çalışır vaziyette hassas terazi, uyuşturucu paketlemede kullanılan muhtelif malzemeler ele geçirildi.

Daha önce de gözaltına alınmış

Öte yandan Soner Maçoğlu'nun 2010-2019 yılları arasında 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçundan şüpheli olarak 6 kez gözaltına alındığı öğrenildi.