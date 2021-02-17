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Dünya Komşuyu sarsan gelişme! İranlı 3 kritik ismi öldürdüler
Dünya

Komşuyu sarsan gelişme! İranlı 3 kritik ismi öldürdüler

İran İstihbarat Bakanlığı, Sistan-Beluçistan eyaletinde yürütülen operasyonda 3 istihbarat askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-02-17 10:04:00 -
Komşuyu sarsan gelişme! İranlı 3 kritik ismi öldürdüler

İran İstihbarat Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Sistan-Beluçistan eyaletindeki suç örgütlerinden birinin takibi esnasında 3 istihbarat askeri hayatını kaybetti." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada "suç örgütü" hakkında ayrıntılara yer verilmedi.

İran'da terör örgütü kabul edilen "Ceyşul Adl", "Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu" öne sürerek, ülkenin güneydoğusundaki Pakistan sınırında yer alan Sistan-Beluçistan eyaletinde zaman zaman silahlı eylemler düzenliyor.

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