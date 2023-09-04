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Gündem Komşusunu bıçaklayan HKP Genel Başkanı'ndan 'pes' dedirten savunma! 'Yeşile düşmasınız dedim'
Gündem

Komşusunu bıçaklayan HKP Genel Başkanı'ndan 'pes' dedirten savunma! 'Yeşile düşmasınız dedim'

Yeniakit Publisher
2023-09-04 22:59:00 - 2023-09-04 23:28:53

Komşusunu bıçakladığı gerekçesiyle çıkartıldığı mahkemece, ev hapsi kararıyla serbest bırakılan HKP Genel Başkanı Nurullah Efe'nin ifadesi 'pes' dedirtti.

Efe'nin savcılıktaki savunmasında, komşusunu "yeşili korumak" için bıçakladığını söylediği öğrenildi.

İfadesinde, "Recep Aytekin ile eşi sokağımızda bulunan metruk yapının bahçesine girerek daha önceden kestirdikleri kurumuş olan ağaçları motorlu testere ve başka kesici aletler ile kesmeye başladı. Yeşil dalları da keseceklerini aralarında konuşurlarken yukarıdan bir süre izledim." diyen Efe'nin, şöyle devam ettiği belirtildi:

"Size ait olmayan dalları keserek götürmek haram değil mi?" dedim. Şahıslar da bana sahibinden izin aldıklarını söylediler. Ben de şahıslara "Yalan söylüyorsunuz, hayvana düşmansınız, yeşile düşmansınız, uçan kuşa düşmanız" dedim.

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