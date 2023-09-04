Komşusunu bıçaklayan HKP Genel Başkanı hakkında karar!
Komşusunu bıçaklayan HKP Genel Başkanı Nurullah Efe hakkında karar verildi.
Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Genel Başkanı Nurullah Efe ile oğlu Hikmet Efe bugün evinin bulunduğu Üsküdar'da bıçakla yaralama iddiası ile gözaltına alındı.
Sosyal medyada yayılan görüntülerde de Efe'nin komşularını bıçakladığı anlara ait görüntüler yer aldı.
Karar verildi!
Gözaltına alınan Efe, Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Nurullah Efe hakkında ev hapsi kararı verdi. Komşusunu göğsünden ve sırtından bıçakladığı belirtilen Efe salıverildi.
HKP Genel Başkanı'nın oğlu Hikmet Efe de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO