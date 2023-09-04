  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

'Deprem fırtınası yaşanabilir!'

Galatasaray Derneği'nden Mustafa Kemal'e hakaret! 'Ebrar Atatürk'ün tabir ettiği sporculardan biri olduğunu kanıtlamıştır'

Esrarkeşi sapığı ecdada dil uzatıyor! Müslümanlar seyrediyor...

Almanya ve Fransa için kötü haber! Alman basını, proje resmen tehdit altında diyerek duyurdu!

Bir İBB kabiliyetsizliği daha! 6 vapur Haliç'te unutuldu!

Erdoğan'ın ziyareti sonrası Putin'e çağrı

Siper füzesinin aktivasyon süresini duyan S-400'leri çöpe atacak! Eski albay açıkladı, duyan inanamadı

Bir ilimizden adeta altın fışkırıyor! Tamı tamına 40 ton altın, dünya peşine düştü

Putin Erdoğan'ı kapıda karşıladı! İki lider arasında gülümseten diyalog

Altın, euro, dolar derken İslam Memiş 'son fırsat' diyerek duyurdu: Elinde TL olanlar hemen bunu yapsın
Gündem Komşusunu bıçaklayan HKP Genel Başkanı hakkında karar!
Gündem

Komşusunu bıçaklayan HKP Genel Başkanı hakkında karar!

Yeniakit Publisher
2023-09-04 21:58:00 - 2023-09-04 22:03:20

Komşusunu bıçaklayan HKP Genel Başkanı Nurullah Efe hakkında karar verildi.

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Genel Başkanı Nurullah Efe ile oğlu Hikmet Efe bugün evinin bulunduğu Üsküdar'da bıçakla yaralama iddiası ile gözaltına alındı.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde de Efe'nin komşularını bıçakladığı anlara ait görüntüler yer aldı.

Karar verildi!

Gözaltına alınan Efe, Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nurullah Efe hakkında ev hapsi kararı verdi. Komşusunu göğsünden ve sırtından bıçakladığı belirtilen Efe salıverildi.

HKP Genel Başkanı'nın oğlu Hikmet Efe de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Terör örgütü DHKP/C'ye operasyon! Karar verildi
Terör örgütü DHKP/C'ye operasyon! Karar verildi

Gündem

Terör örgütü DHKP/C'ye operasyon! Karar verildi

HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut'tan skandal sözler
HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut'tan skandal sözler

Gündem

HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut'tan skandal sözler

Parti terör yuvasına dönüyor! CHP'ye DHKP-C bombacısı aday
Parti terör yuvasına dönüyor! CHP'ye DHKP-C bombacısı aday

Siyaset

Parti terör yuvasına dönüyor! CHP'ye DHKP-C bombacısı aday

HKP Genel Başkanı adliyeye sevk edildi! Komşusunu bıçakladığı ana ait görüntüler ortaya çıktı
HKP Genel Başkanı adliyeye sevk edildi! Komşusunu bıçakladığı ana ait görüntüler ortaya çıktı

Siyaset

HKP Genel Başkanı adliyeye sevk edildi! Komşusunu bıçakladığı ana ait görüntüler ortaya çıktı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23