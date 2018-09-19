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Komşusu ve çocuklarının üzerine kezzap atan cani komşu tutuklandı

Konya'da tartıştığı komşusu ve 3 çocuğunun üzerine kezzap atan saldırgan komşu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

19 Eylül 2018 Çarşamba 12:46
Komşusu ve çocuklarının üzerine kezzap atan cani komşu tutuklandı

Olay, geçen pazartesi günü Meram ilçesi Gödene Mahallesi Hanedan Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Saadet Ş., 3 çocuğuyla birlikte işten eve dönen eşine kapıyı açtığı sırada, daha önce tartıştıkları karşı komşusu Gülay Durusoy, evinden çıkıp, elindeki şişenin içindeki kezzabı üzerine attı. Saadet Ş.'nin yüzünde, omuzunda ve ellerinde, çocukları Akif'in (13) yüzünde, gözünde, kollarında ve vücudunun çeşitli yerlerinde, diğer çocukları Osman (12) ve Ayşegül'ün (7) ise elleri ile kollarında yanıklar oluştu. Saadet Ş. ve 3 çocuğu çağrılan ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yanık ünitesinde çocuklarıyla birlikte tedavisi devam eden anne Saadet Ş., komşusu Gülay Durusoy'un, olay günü öğle saatlerinde çocuklarını okula bırakmaya giderken de kendilerine taş fırlattığını ileri sürdü.

Komşusuyla daha önce farklı konularda tartıştıklarını belirten Saadet Ş., ''Saldırgan, karşı komşum. Daha önce farklı konulardan dolayı tartışmıştık. Bize kinlenmiş galiba. Dün çocuklarımı okula götürürken taş fırlattı. Akşam da eşimi karşılamak için kapıyı açmıştım. O sırada çocuklarım da yanımdaydı. Karşı komşum da birden evin kapısını açıp, bizim üzerimize kezzap atıp, içeri girdi" dedi. Saadet Ş., çocuklarından Akif'in durumunun ağır olduğunu belirtti.

'İFTİRA ATIYORLAR'

Olayın ardından gözaltına alınan ve dün çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam yaralama' suçundan tutuklanan Gülay Durusoy'un, Cumhuriyet Savcılığı ve mahkemedeki ifadesinde suçlamaları kabul etmediği ve kendisine iftira atıldığı ileri sürdüğü öğrenildi.

Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 12:46
  1. Konya
  2. kezzaplı saldırı
  3. cani komşu
  4. mahkeme kararı
  5. tutuklandı

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