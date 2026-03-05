  • İSTANBUL
Dünya Komşusu İran yanarken saçını tarıyordu! 30 yıldır nikah kıymadığı eşi Paşinyan’ı terk etti
Dünya

Komşusu İran yanarken saçını tarıyordu! 30 yıldır nikah kıymadığı eşi Paşinyan’ı terk etti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Komşusu İran yanarken saçını tarıyordu! 30 yıldır nikah kıymadığı eşi Paşinyan’ı terk etti

ABD ve İsrail’in saldırısı altında komşusu İran yanarken mısır ve hamur yerken paylaşımlar yapan Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ın büyük tepki çekmişti. Ancak bu kez yangın Paşinyan’ın evinde çıktı. Paşinyan’ın 30 yıldır resmi nikah kıymadığı eşi Anna Hakobyan, Paşinyan’dan ayrıldığını açıkladı.

30 yıldır resmi nikah kıymadığı eşi Anna Hakobyan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’dan ayrıldığını açıkladı.  Sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı bir video ile ayrılık haberini duyuran Hakobyan, Başbakanlık resmi konutundan taşınacağını ve ilişkilerinin sona erdiğini belirtti.

Hakobyan, Azerbaycan'ın Ermenistan'ı darmadağın ettiği Karabağ savaşında cepheden kaçan Ermeni askerlerini savaşa teşvik etmek için askeri üniforma giyip eline silah aldığı görüntülerle medyaya pozlar vermişti. 

Hiçbir zaman resmi nikah kıymayan ancak dört çocuk sahibi olan çiftin bu kararı, ülke kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

PAŞİNYAN ÖZÜR DİLEDİ

ABD ve İsrail'in İran'ı vurduğu ilk günlerde komşusu yanarken peş peşe mısır ve hamur yerken görüntüler servis ederek tepki çeken Nikol Paşinyan ise yaptığı kısa açıklamada, Hakobyan’ın kararına saygı duyduğunu ifade ederek özür diledi. Paşinyan, "Son 30 yılda en zor günlerimde yanımda oldu; desteğim ve dayanağımdı. Benim onun için aynı şeyi yapıp yapamadığımdan emin değilim. Belki de daha fazla kırgınlığa sebep oldum, bunun için özür diliyorum" dedi. 

hasel

Şimdi YAN YAN git.Ama,üzülme,madem sizi bunca yıl beraberliğinizde bıraktı;siz de onu bırakır ödeşirsiniz.
