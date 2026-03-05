Komşusu İran yanarken saçını tarıyordu! 30 yıldır nikah kıymadığı eşi Paşinyan’ı terk etti

30 yıldır resmi nikah kıymadığı eşi Anna Hakobyan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’dan ayrıldığını açıkladı. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı bir video ile ayrılık haberini duyuran Hakobyan, Başbakanlık resmi konutundan taşınacağını ve ilişkilerinin sona erdiğini belirtti.

Hakobyan, Azerbaycan'ın Ermenistan'ı darmadağın ettiği Karabağ savaşında cepheden kaçan Ermeni askerlerini savaşa teşvik etmek için askeri üniforma giyip eline silah aldığı görüntülerle medyaya pozlar vermişti.

Hiçbir zaman resmi nikah kıymayan ancak dört çocuk sahibi olan çiftin bu kararı, ülke kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

PAŞİNYAN ÖZÜR DİLEDİ

ABD ve İsrail'in İran'ı vurduğu ilk günlerde komşusu yanarken peş peşe mısır ve hamur yerken görüntüler servis ederek tepki çeken Nikol Paşinyan ise yaptığı kısa açıklamada, Hakobyan’ın kararına saygı duyduğunu ifade ederek özür diledi. Paşinyan, "Son 30 yılda en zor günlerimde yanımda oldu; desteğim ve dayanağımdı. Benim onun için aynı şeyi yapıp yapamadığımdan emin değilim. Belki de daha fazla kırgınlığa sebep oldum, bunun için özür diliyorum" dedi.