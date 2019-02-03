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Komşunun füzesi İsrail’i korkuttu! ‘Bizi yok etmeye çalışıyorlar’

Tahran'ın yeni füze denemeleri, terör devleti İsrail'in Başbakanı katil Binyamin Netanyahu'nun aklını aldı. Çocuk katili Netanyahu, İran'ın İsrail'i yok etmek istediğini söyledi.

03 Şubat 2019 Pazar 16:07
Komşunun füzesi İsrail’i korkuttu! ‘Bizi yok etmeye çalışıyorlar’

Terör devleti İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün İran'ın yeni uzun menzilli füzesini test etmesine ilişkin, Tahran'ın ne yaptığını ve nerede yaptığını bildiklerini, İran'a karşı gerekli adımları atmaya devam edeceklerini söyledi.

Haftalık olağan kabine toplantısı öncesi konuşan Netanyahu, bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"İran İsrail'i yok etme niyetinde"

Netanyahu, İran'ın açıkça İsrail'i yok etme niyetini ortaya koyduğunu dile getirerek, "İran'daki zorbalara açık bir mesajım var. Ne yaptığınızı ve onu nerede yaptığınızı biliyoruz. İsrail'in güvenliği ve geleceğini güvence altına almak için elimizdeki tüm araçları kullanarak İran'a karşı gerekli adımları atmaya devam edeceğiz." dedi

Abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki duruma da değinen Netanyahu, İsrail tarafına geçişleri önlemek için Gazze sınırına duvar örmeye başladıklarını belirtti.

Aklınca tehdit etti

Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki sükunetin korunmamasına da atıfta bulunarak, "Şunu açıkça belirtmeliyim ki eğer Gazze'de sükunet korunmazsa seçim sürecinde de olsa karar alırız ve bu kararı uygulamaktan çekinmeyiz." diyerek Hamas'a gözdağı verdi.

İran, dün Huveyze adı verilen karadan karaya 1350 kilometre menzilli yeni seyir (cruise) füzesini test etmişti.

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Haber Tarihi: 03 Şubat 2019 Pazar 16:07
  1. İsrail
  2. Binyamin Netanyahu
  3. İran
  4. Tahran
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  6. Gazze
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