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Komşuların park kavgasında acı detay

Gaziantep’te 3 gün önce meydana gelen komşuların park kavgasında ölü sayısı 4’e yükseldi.

12 Eylül 2019 Perşembe 13:45
Komşuların park kavgasında acı detay

Gaziantep’te 3 gün önce meydana gelen komşuların park kavgasında ölü sayısı 4’e yükseldi. Arabulmak için olay yerine giden 3 kardeşten 2’si hayatını kaybederken, birinin ise hayati tehlikesi sürüyor.


Şahinbey ilçesine bağlı 75. Yıl Mahallesi’nde 9 Eylül Pazartesi gecesi meydana gelen olayda araç parkı yüzünden çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine 26 yaşındaki Faik Korkmaz, 36 yaşındaki Hüseyin Yıldız ve 27 yaşındaki Adem Yıldız öldürülürken Cengiz Demir, Ayvaz Yakup Demir, Mehmet Korkmaz, Leyla Korkmaz ve Metin Korkmaz yaralanmıştı.


Ölü sayısı 4’e yükseldi


Olayda ağır yaralan 28 yaşındaki Metin Korkmaz da ağır yaralı olarak kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti. Yaklaşık 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden Metin Korkmaz’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edilen Metin Korkmaz’ın cenazesi, Kilis’in Söğütlü köyünde defin edilecek.



Acı detay


Kavgayla ilgili soruşturma sürerken olayla ilgili sır perdesi de aralanmaya başladı.Güneş Mahallesi’nde aynı binade oturan Mehmet, Metin ve Faik Korkmaz’ın kardeş oldukları, olay günü kız kardeşi Necle ile kocası Hüseyin Yıldız’ı, park yeri yüzünden husumetli oldukları komşuları ile barıştırmak amacıyla eniştesinin evinin bulunduğu 75. Yıl Mahallesi’ne gittikleri ortaya çıktı. Arayı bulmak isteyen kardeşlerin yanlarında silah bulunmadığı ve konuyu tatlıya bağlamak istedikleri iddia edildi.



3 kardeşten 2’si öldü biri yaşam mücadelesi veriyor


Görüşmelerin önce tartışmaya sonra silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine 26 yaşındaki Faik Korkmaz, eniştesi Hüseyin Yıldız ile birlikte olay yerinde hayatını kaybederken ağır yaralanan ağabeylerinden 28 yaşındaki Metin olaydan 3 gün sonra öldü. Kardeşlerin en büyüğü olan ve ağır yaralanan 30 yaşındaki Mehmet Korkmaz’ın ise hayati tehlikesi sürüyor.



En acı hatıra


Olaydan sonra yaşam mücadelesi sürdüren Mehmet Korkmaz’ın aylar öncesinde eniştesi Hüseyin Yıldız ve kardeşleri ile birlikte öz çekim fotoğrafı kaldı. Korkmaz, Mart ayında sosyal medya hesabından eniştesi ve kardeşlerinin yer aldığı fotoğraf ile birlikte "Siz kardeş lafını altı harfe sığdırmışsınız biz ise yere göğe sığdıramıyoruz. Kardeşlik öyle bir denizdir ki dibi bulunmaz, öyle bir sırdır ki, her gönül kaldırmaz, öyle özeldir ki vicdanı olmayan anlamaz" paylaşımını da paylaştı. Fotoğraf karesinde öz çekimi yapan Mehmet’in hayati tehlikesi sürerken arkasında yer alan kardeşleri ve eniştesinin kavgada ölenlerin arasında yer alması dikkat çekti.


Öte yandan, kavgada ölen kardeşlerden Faik’in tekstil fabrikasında çalıştığı öğrenilirken, ağabeyleri Metin ve Mehmet’in ise alüminyum doğrama işinde çalıştığı öğrenildi. Faik Korkmaz’ın 3 çocuğu bulunurken, ağabeyleri Metin ve Mehmet’in ise 4’er çocuğu olduğu bildirildi.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 13:45
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