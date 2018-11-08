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Komşuların çöp kutusu kavgası: 2 kişi yaralı

İki komşu arasında çöp kutusu sebebiyle çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

08 Kasım 2018 Perşembe 22:17
Komşuların çöp kutusu kavgası: 2 kişi yaralı

Olay, Dulkadiroğlu İlçesi Yenişehir Mahallesi’ndeki bir apartmanda yaşandı. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen karşılıklı iki komşudan biri diğer komşusunun evinin önüne çöp kutusunu bıraktı. Evinin önündeki çöp kutusunu gören şahıs durumdan rahatsız olduğunu karşı komşusuna söyledi. Komşular arasındaki karşılıklı tartışma bir anda kavgaya döndü. Çıkan kavgada 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen polis ekipleri komşuları ayırırken kavga eden kişinin eşi ve çocuğu evlerinin penceresinden uzun süre gözyaşı döktü. 

Durumlarının iyi olduğu öğrenilen komşular sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. 

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 22:17
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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