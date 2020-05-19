  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Ilısu Barajı açılışı gerçekleştiriliyor... - CANLI

Batman’da sosyal mesafenin korunması için müthiş üretim

KYK kredi ödemeleri faiziyle mi geri ödenecek?

Suriye son durum haritası Suriye’de son durum nedir? Suriye'de savaş bitti mi?

Tesbih namazı nasıl kılınır?
için kalan
Aktüel

Komşuları yardım etmezse aç kalıyorlar

Batman’da 8 kişilik Geçik ailesi zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 16:19:58 -
Komşuları yardım etmezse aç kalıyorlar

Batman’da 8 kişilik Geçik ailesi zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor.


Merkez Çamlıca Mahallesi 2418 sokakta ikamet eden Geçik ailesine komşuları ve hayırsever vatandaşlar yardım etmezse aç yatıyorlar. Daha önce çadırda yaşayan ve hayırsever bir vatandaş tarafından eve konulan aile zor şartlarda yaşam mücadelesini sürdürüyor.


Aile fertlerinden Özlem Geçik, çaresiz durumda olduklarını söyledi. Geçit, "Bize yardım eli uzatılmasını bekliyoruz. Daha önce başka bir evde kirada oturuyorduk geçiniyorduk oradaki evimiz yıkıldığı için çıkmak zorunda kaldık. 15 gün boyunca çadırda kalmak zorunda kaldık. Hayırsever bir vatandaş bizi çadırda görünce bize ev tutu ve evin 2 ayın kirasını verdi. Allah onlardan razı olsun. Yaşadığımız evde 8 kişi kalıyoruz geçimizi zor bir şekilde yaşamaya çalışıyoruz. Kayın babam eli sakat çalışamıyor ama sokakta karton toplayarak geçimizi onunla yapmaya çalışıyoruz. Akşam yiyecek yemeğimiz bile yok çocuklarımızın yiyeceği kahvaltı bile yoktur. Ne yapacağımızı bilemiyoruz hayırseverlerden yardım bekliyoruz. Komşular arada bize yemek getiriyorlar ekmeğimizi veriyorlar Allah onlardan razı olsun. Hayırseverlerden destek bekliyoruz" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı