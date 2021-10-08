Komşulara en fazla kimyevi ürün satıldı

Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, ülkenin ihracatı eylülde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artışla 20,8 milyar dolar oldu. Bu rakamla Cumhuriyet tarihinde ilk defa aylık bazda 20 milyar dolar eşiğinin üzerine çıkıldı.



Ülkenin ocak-eylül dönemindeki ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 36 artarak 161 milyar dolara ulaştı.



Türkiye, ocak-eylül döneminde Bulgaristan, İran, Irak, Gürcistan, Suriye ve Yunanistan’a 14 milyar 509 milyon 605 bin dolarlık ihracat yaptı. Söz konusu tutar geçen yılın aynı döneminde 10 milyar 794 milyon 24 bin dolar seviyesindeydi. Böylece bu ülkelere yapılan ihracat, 9 ayda, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34,4 arttı.



Söz konusu dönemde en fazla ihracat 6 milyar 156 milyon 461 bin dolarla Irak’a yapıldı. Bu ülkeyi 2 milyar 542 milyon 798 bin dolarla Bulgaristan, 2 milyar 9 milyon 810 bin dolarla Yunanistan, 1 milyar 651 milyon 194 bin dolarla İran, 1 milyar 83 milyon 259 bin dolarla Gürcistan ve 1 milyar 66 milyon 80 bin dolarla Suriye takip etti.