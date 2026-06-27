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Yerel Komşular kötü kokudan şüphelendi! Kapı açılınca acı gerçek ortaya çıktı
Yerel

Komşular kötü kokudan şüphelendi! Kapı açılınca acı gerçek ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
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Komşular kötü kokudan şüphelendi! Kapı açılınca acı gerçek ortaya çıktı

Aydın’ın Efeler ilçesinde apartmana yayılan kötü koku üzerine komşular 112’yi aradı. İtfaiye desteğiyle girilen evde 65 yaşlarında bir erkeğin cansız bedeni bulundu.

Aydın’da komşuların kötü kokudan şüphelenip yaptığı ihbar, bir kişinin evinde ölü bulunduğunu ortaya çıkardı.

 

Olay, Efeler ilçesi Orta Mahalle 235 Sokak'ta gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanı saran kötü koku nedeniyle komşularının hayatından endişe duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerini desteği ile eve girdi. Evde 65 yaşlarında bir erkek şahıs hareketsiz şekilde bulunurken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri hayatını kaybeden şahsın kimliğini belirlemek için çalışma başlatırken, şahsın ölüm nedeninin yapılacak olan otopsi sonucu belirleneceği öğrenildi.

 

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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