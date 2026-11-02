Komşular ihbar etti, evde cansız bedeni bulundu!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Zonguldak’ta kötü koku ihbarı üzerine kontrol edilen dairede bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
İncivez Mahallesi Üniversite Caddesi'nde bir apartmanda yaşayan Adnan Ertan'ın (66) dairesinden kötü kokuların gelmesi üzerine komşular durumu polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Daireye giren ekipler, Ertan'ın cansız bedenini buldu.
Ceset, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna götürüldü.