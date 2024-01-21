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Yerel Komşular arasında gürültü kavgası: 4 kişi yaralandı
Yerel

Komşular arasında gürültü kavgası: 4 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2024-01-21 01:55:00 -
Komşular arasında gürültü kavgası: 4 kişi yaralandı

Başkentte komşu iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Keçiören ilçesi Erdoğan Sokak'taki bir apartmanda gürültü yapıldığı iddiasıyla komşu iki aile arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada 4 kişi bıçakla yaralandı.

Bina sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Komşu aileler arasında zaman zaman gürültü nedeniyle tartışma yaşandığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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