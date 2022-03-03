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Dünya Komşu'dan Putin'i kızdıracak Hamle! Başbakan imzayı attı
Dünya

Komşu'dan Putin'i kızdıracak Hamle! Başbakan imzayı attı

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, Avrupa Birliği'ne hızlı katılımı için başvuru dilekçesini imzaladı.

Yeniakit Publisher
2022-03-03 16:45:00 - 2022-03-03 17:14:20
Komşu'dan Putin'i kızdıracak Hamle! Başbakan imzayı attı

Canlı yayında halka seslenen Garibaşvili, Gürcistan'ın AB'ye katılım için ilgili başvuru dilekçesini imzalayarak, söz konusu dilekçenin AB'nin ilgili kurumlarına bugün gönderileceğini belirtti.

Gürcistan'ın Avrupa'nın parçası olduğunu ve bugün tarihi bir gün yaşadıklarını vurgulayan Garibaşvili, şunları kaydetti:

"AB üyeliğine başvurmak, Gürcistan'ın Avrupa entegrasyonu yolunda attığı önemli bir adımdır. Tarihimizde yeni bir sayfayı açan ve ortak bir Avrupa ailesi ile bizi birleştirmeyi amaçlayan atalarımızın çabalarını sürdüren bir aşamadır. Gürcistan bir Avrupa devletidir. Ülkemiz, uzun tarihi boyunca her zaman Avrupa kültür ve medeniyet alanına ait olmuştur ve hala onların korunmasına, gelişmesine değerli katkılarda bulunmaktadır."

Putin ne tepki verecek?

Bu hamleye çevre ülkeleri Avrupa'dan uzak tutmak isteyen ve Avrupa Birliği ile NATO adımları sonrası Ukrayna'ya savaş açan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ne tepki vereceği ise merak edilir oldu. 

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