  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Komşudan ilginç iddia: Türkiye bu kez orada doğalgaz buldu
Gündem

Komşudan ilginç iddia: Türkiye bu kez orada doğalgaz buldu

Ege'de provoke edici hamlelerde bulunan arsız Yunanistan bu kez Türkiye'nin Akdeniz'de doğalgaz bulduğunu iddia etti.

Yeniakit Publisher
2022-09-22 09:23:00 -
Komşudan ilginç iddia: Türkiye bu kez orada doğalgaz buldu

Türkiye, Akdeniz'de Oruç Reis için yeni bir NAVTEX ilan ederken, Yunan basını gelişmeyi "Akdeniz'de gaz sahası bulundu" şeklinde servis etti.

Türkiye'nin sismik araştırma gemilerinden Oruç Reis için yeni NAVTEX ilanı yayınlandı. Oruç Reis, 6 ay boyunca Akdeniz'de gaz rezervi arayacak.

Oruç Reis'in çalıştığı alana yakın bir bölgede Albülhamid Han sondaj gemisi de çalışmalarını sürdürüyor. Yörükler 1 kuyusunda çalışma yapıyor, 7 Ekim tarihine kadar çalışmalarını sürdürecek.

Elde edilen bilgilere göre, iki geminin aynı noktada çalışması Yeni bir keşif mi var?" sorularını ortaya koydu. Önümüzdeki süreçte bu iki geminin buradaki çalışmalarından yeni bir haber gelebilir.

İki geminin çalışmaları Yunan basınının da gündeminde. "Abdülhamid Han'ın faaliyet gösterdiği Antalya Körfezi açıklarında doğal gaz yataklarının bulunduğuna yönelik işaretler var" bilgileriyle Yunan basınında haberler paylaşıldı.

Oruç Reis bir süredir Filyos limanındaydı. Modernize edilen gemi 3 boyutlu araştırma yapabilecek. Tüm çalışmalar tamamlandıktan sonra görevine başlayacak.

Tüm bu gelişmeler gözlerin Antalya Körfezi'ne çevrilmesine sebep oldu.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Sassas

Yunana kızacak bir durum yok ondan önce içimizdeki yunanlar üzülür bulunduysa zaten bulmak için gemilerimiz gitmedimi biz içimize bakalım dış kolay

Yörükler

Hadi hayırlısı
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23