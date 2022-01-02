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Dünya Komşudan hava savunma sistemi hamlesi
Dünya

Komşudan hava savunma sistemi hamlesi

Irak, bu yıl içerisinde yeni ve gelişmiş bir hava savunma sisteminin hizmete gireceğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-01-02 17:46:00 -
Komşudan hava savunma sistemi hamlesi

Hava Savunma Komutanı Korgeneral Muin es-Saidi, Irak resmi ajansı INA'ya yaptığı açıklamada, hava savunma alanındaki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Irak'ın halihazırda maliyeti ödenmiş ve ön incelemesi yapılmış gelişmiş bir radar algılama sistemine sahip olduğuna işaret eden Saidi, "Irak hava sahası, radar tespit sisteminin mevcut yetenekleri dahilinde tamamen güvence altında. Şu ana kadar Irak semalarını hedef alan herhangi bir ihlal veya hava tehdidi kaydedilmedi." dedi.

Saidi, 2022 yılı içerisinde Irak'ta modern bir hava savunma sisteminin hizmete gireceğini kaydetti.

Şu anda da Hava Savunma Komutanlığına bağlı silah ve teçhizat onarım laboratuvarında İHA üretimi için çalışıldığını aktaran Saidi, daha düşük maliyet ve yüksek verimlilikle İHA'lar ile uzun menzilli İHA'ların üretiminde kayda değer ilerleme olduğunu söyledi.

Irak'ın farklı bölgelerde konuşlanmış çoğunluğu ABD yapımı hava savunma sistemlerine sahip olduğu belirtiliyor. Ancak Iraklı güvenlik uzmanları, mevcut hava savunma sistemlerinin, ülkenin büyüklüğüne ve askeri alandaki son gelişmelere uygun olmadığını ifade ediyor.

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