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Dünya Komşudan flaş açıklama: Türkiye ve bizim için ortak tehlikedir
Dünya

Komşudan flaş açıklama: Türkiye ve bizim için ortak tehlikedir

Irak'ta yaşanan son gelişmelere dikkat çeken İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, terörizmin İran, Irak ve Türkiye için ortak tehlike olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-07-25 19:12:00 -
Komşudan flaş açıklama: Türkiye ve bizim için ortak tehlikedir

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Kenani, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde yaşanan olaylardan dolayı üzgün olduklarını belirterek, "Terörizm Irak, Türkiye ve bizim için ortak tehlikedir. Bu konuda bir çözüm bulunmalı ve ortak görüşmeler ışığında Irak topraklarında bu tür olayları önleyecek bir mekanizma kurulmalı." dedi.

İran'ın Türkiye ve Rusya ile ilişkilerine de değinen Kenani, "İran, bölgeselcilik ve Doğu odaklı, Asya odaklı politikaya dayanarak, komşu ülkeler de dahil olmak üzere bölge ülkeleriyle ilişkileri kapsamlı olarak geliştirmek istiyor ve bu doğrultuda hareket ediyor." ifadelerini kullandı.

Kenani, İran'ın dış politikasında yeni bloklara doğru hareket etmediğini ileri sürerek Rusya ilişkilerinin çeşitli alanlarda olduğunu söyledi.

Rusya ile uzun vadeli iş birliği anlaşmalarının olduğunu ve yeni ihtiyaçlara göre bunu geliştirme üzerinde görüştüklerini aktaran Kenani, ayrıca, "Çin ile 25 yıllık kapsamlı bir iş birliği belgesi imzaladık. Türkiye ile de uzun vadeli bir iş birliği imzaladık." diye konuştu.

UAEA Başkanı'na çağrı

Kenani, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi'nin "askeri hedefleri olmayan bir ülkenin yüzde 60 uranyum zenginleştirmeyeceğine" dair açıklamasına tepki gösterdi.

Grossi'nin "Tahran'ın nükleer programının hızla ilerlediğine ve UAEA'nın orada olup bitenleri izlemesinin çok sınırlı olduğuna" ilişkin sözlerine karşılık İranlı Sözcü, şunları söyledi:

"UAEA Başkanı'nın iddialarını teknik ve profesyonel görmüyoruz; kendisini tarafsızlık ve hakkaniyet ilkesini benimsemeye ve siyasi amaçlarla yapılan açıklamalardan kaçınmaya davet ediyoruz. Bu yetkili sorumludur. Tarafsızlık ilkesine saygı göstermeli ve İran'ın iyi niyetine yanıt vermelidir. Tüm tarafları anlaşmaya davet ediyoruz. UAEA Başkanı'nı yapıcı bir rol oynamaya ve müzakere sürecinde yardımcı olmaya davet ediyoruz."

Kenani ayrıca, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'in İran-Suudi Arabistan görüşmeleriyle ilgili açıklamalarına da değinerek iki ülke arasında Irak hükümetinin ev sahipliğinde beş tur müzakere yapıldığını ve bu görüşmelerde iyi sonuçlara varıldığını sözlerine ekledi.

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