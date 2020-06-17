Komşudan dünya gündemini altüst edecek sözler geldi! "Kadirov suikast planladı"

Gürcistan’ın Rustavi-2 televizyonunda canlı yayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e hakaret eden Georgiy Gabuniya’ya suikast girişiminde bulunulduğu iddiası Gürcistan’ı karıştırdı.

Gürcü televizyon kanalı Mtavari Archi Genel Müdürü suikaste ilişkin Çeçenistan’ın Kremlin yanlısı başkanı Kadirov’u işaret ederken, Kadirov’un, sosyal medyada konuyla ilgili tehditvari ifadeleri dikkat çekti.

"Kokuşmuş bir işgalcisin"

Geçen yıl televizyon programında Putin’e yönelik olarak, “Bizim büyük ‘dostumuz’ Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e büyük selam söylemek istiyorum… Güzel toprağımızda senin gibi sefil yaratık ve ucube için yer yok. Kokuşmuş bir işgalcisin…” ifadelerini kullanan gazeteci bu hareketi ile, Gürcistan’daki Ruslardan oldukça tepki çekmişti.

Gazeteciye suikast girişimi

Gürcü muhalif televizyon kanalı Mtavari Archi’nin genel müdürü Nika Gvaramia, konuyla ilgili gazetecilere bir açıklama yaparak; Gürcistan vatandaşı Vasambek Bokov’un birkaç gün önce Tiflis’te gazeteci George Gabuniya’ya suikast hazırladığını iddia etti.

"Kadirov planladı" iddiası

Gvaramiya, “Gürcistan istihbarat servisi Bokov’un tutuklanmasının nedenini açıklamıyor, ancak Ukrayna dâhil güvenilir pek çok kaynaktan edindiğimiz bilgiye göre George Gabuniya’ya suikast girişimine hazırlanıyormuş.” dedi. Gvaramiya, “Çeçenistan Başkanı Ramazan Kadırov, Gabuniya’yı cezalandıracağı tehdidinde bulunmuştu. Bu girişimin azmettiricisi odur.” iddiasında bulundu.

Kadirov'dan tehdit dolu sözler

Gvaramia’nın iddialarını alaycı bir dil ile yalanlayan Kadirov ise telegram sayfasından bir açıklama yaparak, “Bu sefer de, Kadirov’un siparişi üzerine Gürcü gazeteciye suikast düzenlemeyi planlayan suikastçıyı yakaladıklarını söylüyorlar. İnanın ki, benim talimatımla biri hareket ediyorsa o görevini yerine getirir ve görevini sessizce yerine getirmesi gerekiyorsa; bunu hiç kimse, özellikle de sizin gibi derin durgunlukta bulunan ülkeler öğrenemezdi” diye yazdı.

Kadirov: Çıkıp özür dilemesi gerekiyor

Kadirov, “Ancak onun bizim devletimize, halkımıza, şahsi olarak bana hakaret ettiğini unutmadığımızı vurguluyorum. Georgiy Gabuniya’nın diz çöküp özür dilemesi gerekiyor. O bir kişiye değil tüm Rus vatandaşlarına hakaret etti.” ifadelerini kullandı.

Tiflis Şehir Mahkemesi geçen Pazartesi günü Rus vatandaşı Bokov için kapalı bir duruşma yaptı. Bokov’un bir sonraki oturumun yapılacağı Ağustos ayına kadar gözaltında kalacağı öğrenildi. (qha)