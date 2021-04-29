Komşuda son koronavirüs bilançosu açıklandı

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı. Açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 19 bin 899 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 3 bin 53'ünün hastanelere yatırıldığı belirtildi.

Vaka sayısının 2 milyon 479 bin 805’e çıktığı bilgisi verilen açıklamada, 385 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının da 71 bin 351 olduğu ifade edildi. Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 367'sinin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 938 bin 64’e ulaştığı bildirildi.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 15 milyon 693 bin 870 oldu.

İran'da toplam 1 milyon 2 bin 591 doz aşı yapıldı

Açıklamada ayrıca ülkede 798 bin 465 kişiye aşının ilk dozunun, 204 bin 126 kişiye ise ikinci dozunun yapıldığı aktarıldı. Böylece ülkede şu ana kadar 1 milyon 2 bin 591 doz aşı uygulandığı açıklandı.

Öte yandan ülke genelinde 198 şehrin "kırmızı", 157'sinin "turuncu", 74'ünün "sarı" ve 9 şehrin de "mavi" kategoride yer aldığı, kırmızı ve turuncu kategorideki şehirlere giriş-çıkışların yasak olduğu belirtildi.