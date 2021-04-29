Komşuda son koronavirüs bilançosu açıklandı
İran'da koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 385 artarak 71 bin 351’e yükseldi.
İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı. Açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 19 bin 899 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 3 bin 53'ünün hastanelere yatırıldığı belirtildi.
Vaka sayısının 2 milyon 479 bin 805’e çıktığı bilgisi verilen açıklamada, 385 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının da 71 bin 351 olduğu ifade edildi. Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 367'sinin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 938 bin 64’e ulaştığı bildirildi.
Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 15 milyon 693 bin 870 oldu.
İran'da toplam 1 milyon 2 bin 591 doz aşı yapıldı
Açıklamada ayrıca ülkede 798 bin 465 kişiye aşının ilk dozunun, 204 bin 126 kişiye ise ikinci dozunun yapıldığı aktarıldı. Böylece ülkede şu ana kadar 1 milyon 2 bin 591 doz aşı uygulandığı açıklandı.
Öte yandan ülke genelinde 198 şehrin "kırmızı", 157'sinin "turuncu", 74'ünün "sarı" ve 9 şehrin de "mavi" kategoride yer aldığı, kırmızı ve turuncu kategorideki şehirlere giriş-çıkışların yasak olduğu belirtildi.