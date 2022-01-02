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Dünya Komşuda son korona bilançosu açıklandı
Dünya

Komşuda son korona bilançosu açıklandı

İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 41 artarak 131 bin 680'e ulaştı.

Yeniakit Publisher
2022-01-02 16:59:00 -
Komşuda son korona bilançosu açıklandı

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 1510 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 294'ünün hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Toplam vaka sayısının 6 milyon 196 bin 913'e yükseldiği ülkede, 41 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 131 bin 680'e çıktı.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 2 bin 658 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 120 milyon 3 bin 437 doz aşı uygulandı.

Risk gruplarına göre ülke genelinde "yüksek riskli" anlamına gelen "kırmızı" ve "orta riskli" olan "turuncu" kategoride hiç şehir kalmazken 53 şehir "düşük riskli" olarak belirlenen "sarı" ve 395 şehir "risksiz" olarak ifade edilen "mavi" kategoride yer alıyor.

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