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Dünya Komşuda son korona bilançosu açıklandı
Dünya

Komşuda son korona bilançosu açıklandı

İran'da koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 124 artarak 125 bin 52'ye yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-10-23 16:07:00 -
Komşuda son korona bilançosu açıklandı

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 7 bin 81 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 1078'inin hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Toplam vaka sayısının 5 milyon 851 bin 670'e yükseldiği ülkede, 124 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 125 bin 52'ye çıktı.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 4 bin 346 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da, 50 milyon 604 bin 321 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 28 milyon 872 bin 959 kişiye de ikinci dozu yapıldı.

Böylece İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 79 milyon 533 bin 819 doz aşı uygulandı.

 

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