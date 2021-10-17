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Dünya Komşuda son korona bilançosu açıklandı
Dünya

Komşuda son korona bilançosu açıklandı

İran'da koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 199 artarak 124 bin 75'e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-10-17 15:20:00 -
Komşuda son korona bilançosu açıklandı

 

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 11 bin 396 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 1482'sinin hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Toplam vaka sayısının 5 milyon 784 bin 815'e yükseldiği ülkede, 199 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 124 bin 75'e çıktı.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 4 bin 769 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da, 48 milyon 474 bin 187 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 24 milyon 169 bin 335 kişiye de ikinci dozu yapıldı.

Böylece İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 72 milyon 643 bin 522 doz aşı uygulandı.

 

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