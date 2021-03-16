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Dünya Komşuda son bilanço açıklandı
Dünya

Komşuda son bilanço açıklandı

İran'da koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 97 artarak 61 bin 427'ye yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-03-16 14:41:00 -
Komşuda son bilanço açıklandı

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, salgında son 24 saatte 97 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 bin 380 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 889'unun hastanelere yatırıldığını belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı can kaybının 61 bin 427'ye, vaka sayısının da 1 milyon 763 bin 313'e çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 848'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü söyleyen Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 506 bin 360'a ulaştığını ifade etti.

Lari, yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 11 milyon 844 bin 528 olduğunu kaydetti.

Sözcü Lari ayrıca ülke genelinde risk durumuna göre 9 şehrin "kırmızı", 31 şehrin "turuncu", 295 şehrin "sarı" ve 113 şehrin de "mavi" bölgeler olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.

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