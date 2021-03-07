Komşuda son bilanço açıklandı

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, salgında son 24 saatte 93 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 bin 10 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 570'inin hastanelere yatırıldığını belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı can kaybının 60 bin 687'ye, vaka sayısının da 1 milyon 689 bin 692'ye çıktığını kaydetti.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 795'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü aktaran Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 442 bin 198'e ulaştığını ifade etti.

Lari ayrıca, yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 11 milyon 274 bin 630 olduğunu sözlerine ekledi.