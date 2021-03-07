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Dünya Komşuda son bilanço açıklandı
Dünya

Komşuda son bilanço açıklandı

Komşu ülke İran'da koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 93 artarak 60 bin 687'ye yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-03-07 15:17:00 -
Komşuda son bilanço açıklandı

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, salgında son 24 saatte 93 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 bin 10 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 570'inin hastanelere yatırıldığını belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı can kaybının 60 bin 687'ye, vaka sayısının da 1 milyon 689 bin 692'ye çıktığını kaydetti.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 795'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü aktaran Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 442 bin 198'e ulaştığını ifade etti.

Lari ayrıca, yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 11 milyon 274 bin 630 olduğunu sözlerine ekledi.

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