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Dünya Komşuda son bilanço açıklandı
Dünya

Komşuda son bilanço açıklandı

İran'da koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 82 artarak 60 bin 594'e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-03-06 19:49:00 -
Komşuda son bilanço açıklandı

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 8 bin 212 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 527'sinin hastanelere yatırıldığını belirtti.

Hayatını kaybedenlerin sayısının 82 olduğunu açıklayan Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 60 bin 594'e, vaka sayısının da 1 milyon 681 bin 682'ye çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 784'ünün yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü söyleyen Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 435 bin 357'e ulaştığını ifade etti.

Lari ayrıca, yaklaşık 83 milyon nüfusluk ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 11 milyon 212 bin 921 olduğunu kaydetti.

Sözcü Lari, ülke genelinde 11 şehrin kırmızı, 32 şehrin turuncu, 251 şehrin sarı ve 154 şehrin de mavi bölge olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.

 

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