0553 313 94 23
impression

Komşuda protestolar büyüyor! Polislerle çatıştılar

Yunanistan'ın başkenti Atina'da eğitime ilişkin yasa tasarısı öğrenciler tarafından protesto ediliyor. Polis ile öğrenciler arasında büyük olaylar çıktı.

29 Ekim 2018 Pazartesi 15:38
Komşuda protestolar büyüyor! Polislerle çatıştılar

Yunanistan'ın başkenti Atina'da eğitime ilişkin bir yasa tasarısını protesto eden öğrenciler ile polis arasında çatışma çıktı.

Yaklaşık bin kişilik, çoğunluğu liseli öğrenci grubu, ortaöğretimdeki sorunları ve üniversiteye giriş sınavlarında değişiklik öngören yasa tasarısını protesto etmek üzere meclis binasının bulunduğu Sintagma Meydan'ında toplandı.

Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşen protesto sırasında göstericilerin taş ve molotofkokteyli atması üzerine, Yunan çevik kuvvet birimleri göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla müdahalede bulundu.

Çevredeki banka ve mağazalarda hasara yol açan eylemciler, bazı çöp bidonlarını yakarak barikat oluşturdu. Olayların kentin turistik merkezine sıçraması üzerine, çevredeki çok sayıda turist de yoğun gazdan etkilendi.

Geçen hafta, yasa tasarısını protesto eden bir grup öğrenci Yunanistan Eğitim ve Din İşleri Bakanı Kostas Gavroglu'nun ofisini basarak işgal eyleminde bulunmuştu.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 15:38
  1. Yunanistan

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kaval kemiği ağrıları belirtileri nelerdir? Nasıl tedavi edilir?
    1. Kaval kemiği ağrıları belirtileri..
    2. Şüphe üzerine gözaltına alındı,..
    3. Konya'da güvenlik kamerasını fark eden..
    4. Kastamonu'da ilginç olay! Köylüler..
    5. Sivas valisi kim oldu?
    6. Khabib Nurmagomedov, İstanbul Yeni..
    7. Kıyafetlerinizi ütülerken bunlara..
    8. Trabzonspor'a genç oyuncudan kötü haber!
    9. Somon balığının faydaları saymakla..
    10. Ağlayan bebekleri susturmak için...
    11. Kavgayı ayırmak isteyen polis bıçakla..
    12. Limon ile musluklar nasıl temizlenir?
    13. Yaşam boyu günlük d vitamini ihtiyacı..
    14. Evlat acısının benzeri yoktur..
    15. Kanda enfeksiyon oluşma nedenleri..
    16. Titanik 2'nin ilk seferi 2022'de..
    17. Melih Gökçek'ten Bahçeli'ye yanıt!
    18. Dikkat: Her unutkanlık Alzheimer..
    19. Kahramanmaraş'ta düğün dönüşü kazada..
    20. Yaprak salamura yapma yöntemleri
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    3. Havalimanı'nın ismi belli oldu mu?
    3. Havalimanı'nın ismi belli oldu mu?

    Günün Karikatürü

    28 Ekim 2018
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir