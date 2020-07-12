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Dünya

Komşuda ortalığı karıştıracak gelişme! ABD konvoyu ateşe verildi

Irak'ta Amerika Birleşik Devletleri'ne ait askeri araç ve malzemeleri taşıyan 3 TIR ateşe verildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-12 15:04:00 - 2020-07-12 15:06:43
Komşuda ortalığı karıştıracak gelişme! ABD konvoyu ateşe verildi

Irak’ta ABD ordusuna ait askeri araç ve malzemeleri taşıyan 3 tır, kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından ateşe verildi.

Irak’ın güneyindeki Divaniye ilini Semave iline bağlayan otobanın üzerinde bulunan el-Necmi bölgesinde ABD ordusuna ait Hummer tipi askeri araçları ve malzemeleri taşıyan 3 tır kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından durdurularak, ateşe verildi.

Çıkan yangını söndürmek için bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, ABD’ye ait helikopterler bölgede keşif uçuşu yaptı.

Şoförler indirildi

K24'ün haberine göre, olayla ilgili Irak medyasına konuşan güvenlik kaynakları, silahlı kişilerin tır şoförlerini araçlardan indirerek, araçları ateşe verdiği bildirdi.

Tırların ABD’nin Bağdat Büyükelçiliğine lojistik destek taşıdığı kaydedilirken, olay yerine güvenlik güçlerinin intikal ettiği ifade edildi.

Görgü tanıkları helikopterlerin bazı yaralıları hastaneye taşıdığını iddia ederken, tırların Basra yönünden geldiği öne sürüldü.

ABD sessiz

ABD ordusu yaşanan olay sonrası henüz bir açıklama yapmadı. 

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Yorumlar

Hiyar

Allah devamını getirsin,Amin.
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iyice bak insanlara

ırkta suriyede afganistanda.ne rusya nede amerika birbirine girmez .bunlar insanların gözunu boyama.ha iranda vurmaz amerikayı amerikada vurmaz iranı.arada bir israil canı sıkılınca iranı vuruyor .iran ne yapıyor boş
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