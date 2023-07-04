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Dünya Komşuda kum fırtınası: 403 kişi hastaneye kaldırıldı!
Dünya

Komşuda kum fırtınası: 403 kişi hastaneye kaldırıldı!

Yeniakit Publisher
2023-07-04 13:51:00 -
Komşuda kum fırtınası: 403 kişi hastaneye kaldırıldı!

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde kum fırtınası nedeniyle 400'den fazla kişi hastanelere başvurdu.İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde kum fırtınası nedeniyle 400'den fazla kişi hastanelere başvurdu. Yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, rüzgarın hızının 104 kilometreye ulaştığı bölgede havadaki toz miktarında ciddi artış görülüyor. Sistan-Beluçistan Acil Durum Başkanı Mecid Muhibbi, "120 gün rüzgarları dahilinde Sistan-Beluçistan'ın kuzeyinde yer alan Zabul, Zehek, Hamun, Hirmend ve Nimruz kentlerinde 403 kişi hastanelere başvurdu. Bunlardan 70'i yatarak, 333 kişi de ayakta tedavi oldu." dedi. Havadaki toz miktarının artması nedeniyle görüş mesafesinin Zehek'te 500 metreye, Zabul'da 2 kilometreye kadar düştüğü belirtiliyor. Sistan-Beluçistan eyaletinde geçen ay da fırtına sebebiyle 6 günde 1191 kişi hastanelere kaldırılmış, 1 kişi yaşamını yitirmişti.

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde kum fırtınası nedeniyle 400'den fazla kişi hastanelere başvurdu.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, rüzgarın hızının 104 kilometreye ulaştığı bölgede havadaki toz miktarında ciddi artış görülüyor.

Sistan-Beluçistan Acil Durum Başkanı Mecid Muhibbi, "120 gün rüzgarları dahilinde Sistan-Beluçistan'ın kuzeyinde yer alan Zabul, Zehek, Hamun, Hirmend ve Nimruz kentlerinde 403 kişi hastanelere başvurdu. Bunlardan 70'i yatarak, 333 kişi de ayakta tedavi oldu." dedi.

Havadaki toz miktarının artması nedeniyle görüş mesafesinin Zehek'te 500 metreye, Zabul'da 2 kilometreye kadar düştüğü belirtiliyor.

Sistan-Beluçistan eyaletinde geçen ay da fırtına sebebiyle 6 günde 1191 kişi hastanelere kaldırılmış, 1 kişi yaşamını yitirmişti.
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